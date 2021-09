Die Weltgesundheitsorganisation sieht das Gesundheitssystem in Afghanistan vor dem Kollaps.

WHO-Chef Tedros sagte nach einem Besuch in der afghanischen Hauptstadt Kabul, es stehe eine humanitäre Katastrophe unmittelbar bevor, wenn nicht umgehend etwas unternommen werde. Nach der Machtübernahme durch die Taliban seien alle Hilfsgelder gestoppt worden - und seitdem fehle es den Gesundheitseinrichtungen an Geld für Material oder die Bezahlung der Mitarbeiter. Kliniken seien deshalb teils geschlossen worden, und das Pflegepersonal sei gezwungen, darüber zu entscheiden, wer gerettet werde und wer sterben müsse.

Zudem werde weniger auf das Coronavirus getestet und dagegen geimpft: 1,8 Millionen Corona-Impfdosen müssten dringend verabreicht werden, betonte Tedros.



Die Vereinten Nationen haben unterdessen angekündigt, Nothilfe für Afghanistan in Höhe von 45 Millionen US-Dollar freizugeben. Das Geld solle einen Zusammenbruch des Gesundheitssystems verhindern.

