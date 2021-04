Es war ein Wahlversprechen von US-Präsident Biden: Sein Land zieht die Truppen aus Afghanistan ab - und die anderen Nato-Staaten vor Ort tun es den USA gleich. Am 11. September wird der 20-jährige Einsatz beendet - mit weitreichenden Folgen für das Land.

Warum sind internationale Truppen in Afghanistan?

Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 marschierte die US-Armee in Afghanistan ein und verdrängte die radikalislamischen Taliban von der Macht. Diese hatten dem Terrornetzwerk Al-Kaida Unterschlupf geboten. Seither versuchen die US- und die Nato-Truppen, die Taliban von der Macht fernzuhalten und Frieden in dem Land zu schaffen.



Als Hauptziel des Nato-Einsatzes galt, dass Afghanistan nie wieder ein Rückzugsort für Terroristen wird, die Nato-Länder angreifen könnten. Insgesamt ist die Nato aktuell mit rund 9.600 Soldatinnen und Soldaten in dem Land, darunter rund 2.500 aus den USA und 1.100 aus Deutschland.

Was hat sich seit 2001 in Afghanistan verändert?

Ende 2001 wurden die Taliban gestürzt. Sie kontrollieren aber bis heute weite Teile des ländlichen Raums und strategisch wichtige Straßen. In den Städten sorgen sie mit fast täglichen Autobombenanschlägen oder gezielten Tötungen für Angst. Nach Angaben der UNO-Hilfsmission für Afghanistan wurden in den ersten drei Monaten dieses Jahres 573 Zivilisten getötet und 1.210 verletzt.



Seit dem Sturz der Taliban gab es in dem Land vier Präsidentschaftswahlen. Millionen Afghanen nahmen bereitwillig ein pluralistisches, demokratisches System an. Auch gesellschaftlich gab es Veränderungen: Die Taliban verbannten bis zu ihrem Sturz Mädchen aus Schulen und steinigten Frauen wegen Ehebruchs zu Tode. Heute gibt es in Afghanistan Politikerinnen, Aktivistinnen, Richterinnen oder Journalistinnen.

Wie wird der Truppenabzug in Afghanistan gesehen?

Der afghanische Staatschef Ghani schrieb auf Twitter, die Islamische Republik Afghanistan respektiere die US-Entscheidung und werde mit ihren US-Partnern zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen.



Der Vorsitzende des Hohen Rats für Nationale Aussöhnung, Abdullah Abdullah, sagte er denke nicht, dass die Unterstützung der Welt mit der Abzugsankündigung aufhöre. Er hoffe, dass die Taliban nun anders kalkulierten. Bisher hatten die Islamisten immer die Präsenz der US-Truppen als Grund für Gewalt angeführt.



Ein Mitglied des Verhandlungsteams der Regierung bei den Friedensgesprächen mit den Taliban in Doha nannte den Beschluss hingegen das "Verantwortungsloseste und Egoistischste", was die USA seinen afghanischen Partnern zufügen könne.

Wie steht es um die Friedensverhandlungen zwischen Taliban und Regierung?

Seit September 2020 treffen sich die Taliban und die afghanische Regierung mit internationalen Vertretern zu Friedensgesprächen. Bisher gibt es keinen dauerhaften und stabilen Waffenstillstand zwischen den Parteien. Die Verhandlungen in Doha führten zu keiner Annäherung.



Der Abzug der internationalen Truppen war die Hauptforderung der Taliban. Nun bleiben der afghanischen Regierung kaum mehr Druckmittel in den Gesprächen. Die USA wollen den Friedensprozess künftig diplomatisch unterstützen.

Was passiert nach dem Truppenabzug?

Durch den Abzug der Soldatinnen und Soldaten werden der Krieg und die Gewalt in Afghanistan wohl nicht beendet. Die afghanischen Truppen werden dann auf sich gestellt sein. Nach Angaben der afghanischen Behörden sind die 300.000 Soldaten und Polizisten des Landes aber schon jetzt für 98 Prozent aller Einsätze gegen die Aufständischen verantwortlich. Bei den Kämpfen ist die US-Luftwaffe jedoch bisher ein zentraler Faktor. Sie bietet bei den Bodeneinsätzen regelmäßige und wichtige Unterstützung aus der Luft - vor allem, wenn die afghanischen Truppen in die Defensive geraten sind. Das fällt nun weg.



Staatschef Ghani zeigte sich zuversichtlich, dass die afghanische Armee und Polizei aus eigener Kraft für die Sicherheit des Landes sorgen könnten: "Afghanistans stolze Sicherheits- und Verteidigungskräfte sind vollständig in der Lage, ihre Menschen und ihr Land zu verteidigen", schrieb er auf Twitter.



Experten befürchten allerdings, dass die demokratischen Errungenschaften der vergangenen zwei Jahrzehnte mit der Rückkehr der Taliban verloren gehen könnten. Ghani hat einen Drei-Stufen-Plan erarbeitet, der eine politische Einigung und eine Waffenruhe mit den Taliban vorsieht, bevor eine Präsidentenwahl und die Bildung einer "Friedensregierung" stattfinden können. Die Taliban bestehen hingegen auf einer Rückkehr zu einem Emirat nach strengen islamischen Regeln unter Führung eines religiösen Ältestenrats.



(mit Material von dpa und afp)

Diese Nachricht wurde am 15.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.