Die Zahl der Opfer des Anschlags auf eine Wahlkampfveranstaltung in Afghanistan ist auf mindestens 22 gestiegen.

Der Gouverneur der Provinz Tachar sprach außerdem von 36 Verletzten. Gestern war bei der Kundgebung einer Parlamentskandidatin eine Bombe detoniert, die an einem geparkten Motorrad befestigt war. Die Politikerin blieb unverletzt.



In Afghanistan wird am 20. Oktober eine neues Parlament gewählt. Es hat bereits mehrere Anschläge auf Wahlkampfveranstaltungen gegeben. In der Region sind die radikal-islamischen Taliban aktiv; sie hatten Angriffe auf Wahllokale und Teilnehmer der Abstimmung angekündigt.