In Afghanistan sind bei zwei schweren Anschlägen rund 50 Menschen getötet worden.

Zunächst sprengte sich bei einer Wahlkampfveranstaltung von Präsident Ghani in der Provinzhauptstadt Tscharikar ein Selbstmordattentäter in die Luft. Zudem kamen mindestens 26 Menschen ums Leben. Ghani selbst blieb unverletzt.



Wenige Stunden später ereignete sich in der Hauptstadt Kabul eine Explosion, bei der mindestens 22 Menschen getötet wurden. Zu dem Angriff bekannten sich die radikalislamischen Taliban. Sie hatten zu einem Boykott der Präsidentschaftswahl am 28. September aufgerufen und mit Gewalt gedroht.