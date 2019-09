Bei einem Selbstmordanschlag im Süden Afghanistans hat es zahlreiche Opfer gegeben.

Mindestens zehn Menschen wurden nach Angaben der Behörden der Provinz Sabul getötet und mehr als 85 verletzt. In anderen Meldungen ist von 20 Toten die Rede. Der Sprengsatz war in der Nähe des staatlichen Krankenhauses in Kalat detoniert. Die radikalislamischen Taliban reklamierten den Anschlag für sich. Ziel sei jedoch ein Gebäude des Geheimdienstes gewesen, erklärten sie.