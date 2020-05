Bei zwei Anschlägen in Afghanistan sind zahlreiche Menschen getötet worden.

In der östlichen Provinz Nangarhar sprengte sich ein Attentäter bei einer Beerdigung in die Luft. Nach Behördenangaben gab es dutzende Tote und Verletzte.



In der Hauptstadt Kabul stürmten Bewaffnete ein Krankenhaus der internationalen Organisation "Ärzte ohne Grenzen" und schossen um sich. Hier wurden nach Angaben des afghanischen Innenministeriums mindestens acht Personen getötet.



In beiden Fällen gibt es noch keine Informationen über die Täter.