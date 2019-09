Aus Afghanistan werden weitere Anschläge gemeldet.

Bei zwei separaten Vorfällen kamen nach Berichten örtlicher Medien mindestens 50 Zivilisten ums Leben. So hätten radikal-islamische Taliban mit einer Bombe in der Provinz Sabul 20 Menschen getötet. Bei einem Drohnenangriff des afghanischen Militärs in der Provinz Nangahar kamen etwa 30 Menschen ums Leben. Seit dem Scheitern der Friedensverhandlungen haben beide Seiten ihren Kampf verschärft.