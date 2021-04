In Afghanistan sind bei mehreren Anschlägen mindestens 22 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden.

In der Hauptstadt Kabul erschossen Unbekannte nach Angaben der Polizei bei drei Vorfällen einen Universitätsdozenten, einen Regierungsbeamten und vier Polizisten. In der Provinz Logar sowie in der Stadt Jalalabad starben

demnach mehrere Soldaten bei Bombenexplosionen. Zudem habe es in der Provinz Takar einen Angriff der radikalislamischen Taliban auf regierungstreue Truppen gegeben, hieß es.



Seit der Ankündigung der USA, ihren Truppenabzug aus Afghanistan nicht am 1. Mai, sondern erst am 11. September abzuschließen, haben gezielte Attentate wieder zugenommen. Für heute geplante Friedensgespräche in Istanbul hatten die Taliban abgesagt.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.