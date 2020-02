Im Osten Afghanistans sind nach Angaben des amerikanischen Militärs zwei US-Soldaten und ein afghanischer Armeeangehöriger getötet worden.

Sechs weitere seien bei dem Vorfall in der Provinz Nangarhar verletzt worden, sagte ein Sprecher. Ein Mann in afghanischer Uniform habe mit einem Maschinengewehr das Feuer eröffnet. Nach Darstellung des Verteidigungsministeriums in Kabul war der Tat ein Streit mit US-Soldaten vorausgegangen.



In Afghanistan hat es in der Vergangenheit immer wieder sogenannte Insider-Angriffe gegeben, bei denen heimische Sicherheitskräfte ausländische Soldaten attackieren. Die USA bemühen sich weiter um ein Ende des Krieges in Afghanistan. Der Sondergesandte Khalilzad traf sich in den vergangenen Wochen mit Vertretern der Taliban in Katar, um einen Friedensplan auszuarbeiten.