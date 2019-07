Der Beginn des Präsidentschaftswahlkampfs in Afghanistan wird von einem schweren Anschlag überschattet.

Bei einem Angriff auf das Büro des Kandidaten Saleh sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Mindestens 25 weitere seien verletzt worden, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums mit. Eine erste Explosion ereignete sich nach Behördenangaben in der Nähe des Parteibüros von Saleh. Daraufhin seien mehrere Angreifer in das Gebäude eingedrungen. Erst nach mehr als sechs Stunden erklärten die Sicherheitskräfte den Angriff für beendet. Alle Angreifer seien getötet worden, hieß es.



Saleh ist der Kandidat von Präsident Ghani für das Amt des Vizepräsidenten. Seine Partei teilte mit, dass es ihm gut gehe. Bislang hat sich niemand zu dem Anschlag bekannt. In Afghanistan wird am 28. September ein neuer Präsident gewählt.