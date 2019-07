Der Beginn des Präsidentschaftswahlkampfs in Afghanistan wird von einem schweren Anschlag überschattet.

Bei einer Bombenexplosion im Zentrum der Hauptstadt Kabul wurden zwei Menschen getötet und mindestens 25 weitere verletzt. Der Sprengsatz detonierte nahe dem Gästehaus des ehemaligen Innenministers Saleh, der sich in diesem Jahr um die Vizepräsidentschaft in Afghanistan bewirbt. Mehrere Bewaffnete drangen in das Gebäude ein.