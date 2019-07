Der Beginn des Präsidentschaftswahlkampfs in Afghanistan wird von einem schweren Anschlag überschattet.

Bei einer Bombenexplosion im Zentrum der Hauptstadt Kabul wurden zwei Menschen getötet und mindestens 25 weitere verletzt. Zudem griffen Bewaffnete nach Angaben des Innenministeriums das Büro des früheren Ressortchefs Saleh an. Dieser sei von einem Schrapnell getroffen und verletzt worden. Saleh bewirbt sich in diesem Jahr um die Vizepräsidentschaft in Afghanistan. Er ist dabei Partner von Präsident Ghani, der sich zur Wiederwahl stellt.