Aus der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mit einem weiteren zivilen Evakuierungsflug 158 Menschen nach Katar gebracht worden.

Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf einen katarischen Offiziellen berichtet, waren Afghanen und Ausländer an Bord. Neben Deutschen seien auch US-Bürger, Kanadier, Briten, Niederländer und Belgier evakuiert worden. Zu den Passagieren gehörten zudem 49 französische Staatsbürger und deren Angehörige, erklärte das Außenministerium in Paris.



Gestern war der erste Evakuierungsflug seit dem Abzug der US-Truppen Ende August aus Kabul gestartet. An Bord waren nach Angaben des Auswärtigen Amtes auch 15 deutsche Staatsbürger. Nach der Machtübernahme der Taliban hatten die USA und ihre Verbündeten laut Nato-Angaben mehr als 120.000 Menschen mit einer Luftbrücke aus Afghanistan ausgeflogen.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.