Bei einem Luftangriff auf eine Moschee im Norden Afghanistans sind Berichten lokaler Behörden zufolge zwölf Kinder getötet worden.

Zahlreiche weitere Bewohner seien bei dem Angriff in der Provinz Tachar verwundet worden. Im Süden Afghanistans gibt es seit mehr als einer Woche wieder schwere Gefechte. Dabei kamen mehr als 100 Zivilisten ums Leben, Zehntausende Menschen wurden aus ihren Häusern vertrieben.



Vertreter der Taliban und der Regierung in Kabul hatten im September in Katar Friedensgespräche aufgenommen. Eine Waffenruhe lehnen die Islamisten bisher ab. Experten erwarten lange und zähe Verhandlungen.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.