Bei den Terror-Anschlägen in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind zwölf US-Soldaten getötet worden.

Das bestätigte General McKenzie, der das US-Zentralkommando führt, in einer Videoschalte mit Journalisten im Pentagon. 15 US-Soldaten seien verletzt worden. Den Selbstmordanschlägen sei ein Feuergefecht vorausgegangen. Die Terror-Organisation Islamischer Staat reklamierte den Anschlag für sich.



Insgesamt gab es nach ersten Berichten mindestens 13 Tote und mehr als 50 Verletzte. In afghanischen Quellen ist allerdings von deutlich höheren Opferzahlen die Rede.

US-Präsident Biden sprach von einem harten Tag. Die Situation in Kabul sei immer noch im Fluss. Er sei empört und es zerreiße ihm das Herz, wenn er an die Familien der Opfer denke, betonte Biden. Die Verstorbenen seien Helden, die selbstlos ihr Leben geopfert hätten, um das Leben anderer zu retten. Trotz der Anschläge werde man zunächst die Evakuierungsflüge fortsetzen. Den Tätern drohte Biden mit Vergeltung. Biden verschob wegen der Ereignisse in Kabul ein Treffen mit dem israelischen Regierungschef Bennett im Weißen Haus. Er beriet stattdessen mit Außenminister Blinken und Verteidigungsminister Austin über die Lage nach den Anschlägen. UNO-Generalsekretär Guterres berief eine Sondersitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen ein.



Bundeskanzlerin Merkel sagte in Berlin, der Anschlag sei besonders niederträchtig gewesen, weil die Terroristen auf Menschen gezielt hätten, die auf ihre Ausreise, auf Frieden und Sicherheit gehofft hätten. In Gedanken sei sie bei den Opfern und ihren Angehörigen. Nato-Generalsekretär Stoltenberg verurteilte die Anschläge. Priorität der Nato bleibe es, möglichst schnell möglichst viele Menschen in Sicherheit zu bringen.



