Nach dem Einsturz einer Goldmine in der Demokratischen Republik Kongo ist die Zahl der Todesopfer auf 21 gestiegen.

Das teilten die Behörden in der östlichen Provinz Maniema mit. Das Unglück hatte sich in Kampene rund 180 Kilometer südlich von Kindu ereignet. In den Bergwerken des zentralafrikanischen Landes, die illegal und ohne professionelle Sicherheitsstandards betrieben werden, geschehen häufiger tödliche Unglücken. Im Juni kamen in einer Kupfermine in Kolwezi mehr als 40 Menschen ums Leben.