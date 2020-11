Der drohende Bürgerkrieg in Äthiopien hat international Besorgnis ausgelöst.

UNO-Generalsekretär Guterres rief zu einer friedlichen Lösung in dem afrikanischen Vielvölkerstaat auf. Bundesaußenminister Maas forderte die Konfliktparteien in Äthiopien auf, die Kämpfe einzustellen und Gespräche aufzunehmen. Das Vermittlungsangebot der Afrikanischen Union müsse angenommen werden. Maas warnte davor, dass sich der Konflikt über die Grenzen des Landes hinweg ausweiten könnte.



In der nordäthiopischen Region Tigray brachen diese Woche Kämpfe zwischen der Regierungsarmee und einer paramilitärischen Bewegung aus, die für mehr Autonomie kämpft. Dabei setzte die Regierung auch Luftangriffe gegen die Aufständischen ein.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.