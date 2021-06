Im afrikanischen Staat Sambia spitzt sich die Menschenrechtslage nach Einschätzung von Amnesty International zu.

Der autoritäre Kurs von Präsident Lungu habe das Land an den Rand einer Krise gebracht, teilte die Organisation in London mit. Einem Bericht zufolge wurden seit seinem Amtsantritt 2016 mehrere Oppositionelle inhaftiert und unabhängige Medienhäuser geschlossen. Möglichkeiten zu Demonstrationen seien mit dem Verweis auf die öffentliche Sicherheit oder die Corona-Schutzmaßnahmen weiter eingeschränkt worden.



Das Land in Südostafrika galt lange Zeit als vergleichsweise stabile und freie Demokratie. Mitte August findet in Sambia die Präsidentschaftswahl statt.

