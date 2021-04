Der Präsident des zentralafrikanischen Landes Tschad, Déby, ist tot.

Er starb nach Angaben des staatlichen Fernsehens an den Verletzungen, die er sich am Wochenende bei den Kämpfen seiner Armee gegen Rebellen im Norden zugezogen hatte. Erst heute hatte die Wahlkommission Déby zum Sieger der Präsidentschaftswahl im Tschad erklärt. Der 68-Jährige war 1990 durch einen Putsch an die Macht gekommen. Seine Gegenkandidaten blieben einer breiten Öffentlichkeit im Wahlkampf weitgehend verborgen oder wurden im Vorfeld inhaftiert. Laut der Kommission hatte er bei der Abstimmung am 11. April gut 79 Prozent der Stimmen bekommen.



Der Tschad gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Im Westen gilt er als wichtiger Partner im Kampf gegen den islamistischen Terror in Afrika.

20.04.2021