In Afrika nimmt die Armut einer Studie zufolge wieder zu.

Das geht aus einem Bericht des Forschungsnetzwerks Afrobarometer mit Sitz in Ghana hervor. Demnach ist zwischen 2005 und 2015 der Anteil der Menschen in Afrika, die unter der Armutsgrenze leben, gesunken. Doch seit fünf Jahren sei die Mittellosigkeit im Durchschnitt wieder gestiegen. Die schlimmste Armut herrsche in Zentral- und Westafrika. Zudem sei die Landbevölkerung stärker betroffen als die Stadtbewohner.