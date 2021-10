Deutschland hat sich mit Nigeria auf eine Kooperation geeinigt, innerhalb der die als Raubgut geltenden Benin-Bronzen an das afrikanische Land zurückgegeben werden sollen.

Bei einem Treffen in der nigerianischen Hauptstadt Abuja unterzeichneten die Delegationen beider Länder eine Absichtserklärung zur Museumskooperation, wie das Auswärtige Amt mitteilte. Der zu Rückgaben führende Prozess wird demnach im zweiten Quartal des kommenden Jahres mit Eigentumsübertragungen beginnen.

Die Rückgabe von Benin-Bronzen aus deutschen Museen soll in "breit angelegte Kooperationen" im Bereich Museumsaustausch, Museumsneubau und Archäologie eingebettet werden. Vereinbart worden sei auch, dass die Benin-Bronzen weiter in deutschen Museen ausgestellt würden und beide Seiten "gemeinsam an Ausstellungsprojekten arbeiten" würden, hieß es.



Bei den Benin-Bronzen handelt es sich um Metalltafeln und Skulpturen aus dem 16. bis 18. Jahrhundert, die einst den Königspalast im Königreich Benin im heutigen Nigeria schmückten. Nach dem Einmarsch der Briten Ende des 19. Jahrhunderts wurden sie entwendet und landeten als Raubkunst in europäischen Museen. Die nigerianische Regierung fordert seit Jahren die Rückgabe der Kunstschätze.