Bundesentwicklungsminister Müller hat Namibia angesichts der derzeitigen Dürre zehn Millionen Euro an Unterstützung zugesagt.

Die Menschen seien mit einer katastrophalen Lage konfrontiert, wie es sie seit Jahrzehnten noch nie gegeben habe, teilte der CSU-Politiker bei einem Besuch des südwestafrikanischen Landes mit. Mit dem Geld sollen unter anderem neues Saatgut beschafft, Brunnen gebaut und Bauern in alternativen Anbaumethoden geschult werden. Der Klimawandel sei unzweifelhaft in Namibia angekommen, hieß es weiter. In diesem Jahr seien vor allem die Regenfälle zwischen Januar und März ausgefallen.



Namibia leidet seit 2013 unter einer Dürre-Serie. Im Mai rief Präsident Geingbob den Notstand aus.