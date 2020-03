Dutzende Frauen sind in Malawi auf die Straße gegangen, um gegen sexuelle Gewalt zu protestieren.

Sie zogen überwiegend schweigend durch Lilongwe, die Hauptstadt des afrikanischen Landes. Zwischendurch skandierten einige Teilnehmerinnen: "Jedes Mädchen hat das Recht zu entscheiden. Ruiniert nicht ihre Zukunft, nur weil sie ein Mädchen ist". Eine Teilnehmerin berichtete der Nachrichtenagentur Reuters, sie protestiere dagegen, dass Männer jeden Tag Frauen vergewaltigten. Ihrer Freundin sei das angetan worden. Der Fall sei vor Gericht gelandet und seitdem sei sie in der Sache so engagiert. "Wir müssen laut sein, damit sich die Dinge ändern können." In Malawi leiden Frauen darunter, dass ihnen der Zugang zum Justizsystem oft verwehrt ist und sie durch Vergewaltigungen zugleich ein gesellschaftliches Stigma aufgedrückt bekommen.



Anlass des Protestmarschs war der sogenannte "She Decides Day"; "Sie-entscheidet-Tag". Dabei handelt es sich um eine globale Bewegung, die 2017 ins Leben gerufen worden ist. Sie entstand als Reaktion auf eine Entscheidung der US-Regierung, Organisationen, die über Abtreibung sprechen, von Fördermitteln auszuschließen. Zudem warfen im vergangenen Jahr mehrere Mädchen Polizisten vor, sie während der Proteste nach den umstrittenen Präsidentschaftswahlen im Mai sexuell missbraucht zu haben.