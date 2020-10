Bei einer Geberkonferenz für die Sahelregion in Afrika

Auch Deutschland und Dänemark sind Gastgeber der Konferenz in Genf. Nach Angaben der UNO entwickelt sich in den Ländern am Südrand der Sahara eine der am schnellsten wachsenden humanitären Krisen der Welt. In Mali, Niger und Burkina Faso sind 13 Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen. Innerhalb von 18 Monaten ist diese Zahl um 50 Prozent gestiegen.



Krisenbeschleuniger seien Klimawandel, starkes Bevölkerungswachstum, schwache Regierungsführung und Korruption, heißt es. Damit sei die Region eine Brutstätte für Extremisten, Terroristen und Kriminelle, die auch Europa und den Rest der Welt bedrohten.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.