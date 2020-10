Eine internationale Geberkonferenz hat zur Unterstützung der Länder der afrikanischen Sahelzone Hilfen von mehr als 1,4 Milliarden Euro zugesagt.

UNO-Generalsekretär Guterres sagte, die Region befinde sich an einem Tiefpunkt. Bundesaußenminister Maas bezifferte Deutschlands Beitrag auf hundert Millionen Euro in den nächsten Jahren. Mehr als 16 Millionen Menschen in der Region seien von Hunger bedroht. Das UNO-Kinderhilfswerk Unicef erklärte, zunehmende Gewalt durch bewaffnete Konflikte und die Folgen der Corona-Pandemie hätten die Lage der Bevölkerung dramatisch verschlechtert.



Die virtuelle Geberkonferenz für die Sahelzone fand auf Initiative Dänemarks, Deutschlands, der EU sowie der UNO statt.

