Der Chef der Gesundheitsorganisation der Afrikanischen Union, Nkengasong, hat vor einem weltweiten "Impfstoffkrieg" zwischen den Nationen gewarnt.

Der Virologe reagierte damit auf die Ankündigung Indiens, größere Mengen des dort produzierten Astrazeneca-Impfstoffes nicht wie vorgesehen in ärmere Länder zu exportieren. Indien verzeichnet derzeit eine starke Zunahme an Corona-Neuinfektionen. Nkengasong betonte, die afrikanischen Länder fühlten sich der Pandemie ausgeliefert. Der Kampf gegen Covid-19 müsse ein gemeinsamer sein.



Das indische Serum-Institut stellt die Impfstoffe von Astrazeneca her, die im Rahmen der internationalen Covax-Initiative nach Afrika geliefert werden. Covax will den Zugang zu Impfstoffen für Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen sicherstellen.

