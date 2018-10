Bundeskanzlerin Merkel hat eine Milliarde Euro zusätzlich für die Förderung privater Investitionen in Afrika zugesagt.

Mit dem Fonds wolle man ein deutliches Signal setzen, dass der Bundesregierung an einer guten und gewinnbringenden Nachbarschaft zwischen Afrika und Europa gelegen sei, sagte Merkel beim Afrika-Gipfel in Berlin. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen sollten ermutigt werden, sich stärker auf dem afrikanischen Kontinent zu engagieren. Im Gegenzug müssen sich die Partnerländer bereit erklären, gegen Korruption vorzugehen und Maßnahmen für mehr Transparenz einzuleiten.



Der Wirtschaftswissenschaftler Kappel begrüßte die Entscheidung. Allerdings sei Deutschland ein "Zuspätkommer", sagte der frühere Präsident des Hamburger GIGA-Instituts im Deutschlandfunk (Audio-Link). Andere Länder, wie etwa China, investierten längst ein Vielfaches, um die Infrastruktur in Afrika voranzubringen. Der Vorsitzende des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft, Liebig, sprach von einer historischen Ankündigung der Bundesregierung. Grünen-Fraktionschef Hofreiter warf ihr vor, sich aus der Verantwortung zu stehlen und "die Märkte machen zu lassen". Damit befeuere man eine neue Schuldenkrise in Afrika. Entwicklungs- und Menschenrechtsorganisationen kritisierten, ärmere afrikanische Staaten würden vernachlässigt.