Im westafrikanischen Burkina Faso sind im Januar und Februar laut Schätzung von Menschenrechtlern mindestens 110 Menschen durch Angriffe von Terroristen ums Leben gekommen.

Bei drei Überfällen auf die Dörfer Rofenega, Nagraogo und Silgadji im Norden des Landes Ende Januar seien allen 90 Todesopfer zu beklagen gewesen, teilte Human Rights Watch mit. Ein weiterer mit mindestens 20 Toten folgte im Februar in Pansi. Die Massaker zeigten, wie sehr Islamisten Menschenleben verachten, so HRW-Konfliktforscher Jonathan Pedneault. Bisher habe zwar noch keine Gruppierung die Ausführung der Überfälle für sich reklamiert. Es werde aber davon ausgegangen, dass Milizen, die der Al-Kaida nahe stehen, sowie die Terrormiliz IS in der Großsahara (ISGS) dafür verantwortlich seien.



Burkina Faso (20,8 Millionen Einwohner) galt lange als stabiler Staat in Westafrika. Nach dem Rücktritt von Präsident Compaore im Oktober 2014, der seit 1987 regiert hatte, und den Neuwahlen im Jahr darauf breiteten sich Terrorgruppen im Land aus. Neben lokalen Bewegungen stammen diese aus dem benachbarten Mali. Burkina Faso ist eins der am wenigsten entwickelten Länder der Welt.