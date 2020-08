Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat die Haftbedingungen von Oppositionellen und Journalisten in Äthiopien angeprangert.

Die bei den jüngsten Protesten Festgenommen hätten keinen Zugang zu einem Anwalt und seien einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus ausgesetzt, erklärte die Organisation.



Nach landesweiten Protesten in Äthiopien waren über 9.000 Menschen festgenommen worden. 200 Menschen kamen ums Leben. Auslöser war die Ermordung des beliebten Sängers Hachalu Hundessa Ende Juni. Er gehörte den Oromo an, der größten Volksgruppe in Äthiopien. Thema seiner Musik war oft das Gefühl der Oromo, benachteiligt und unterdrückt zu werden.



Äthiopien im Osten von Afrika ist ein Vielvölkerstaat mit 100 Millionen Einwohnern, in dem es immer wieder Spannungen zwischen den Volksgruppen gibt.