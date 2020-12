Drei Tage nach einem Überfall auf eine Schule im Nordwesten von Nigeria ist die Lage weiter unklar.

Nach Angaben der Behörden wurden mindestens 333 Schüler verschleppt. In lokalen Medien ist sogar von 668 Vermissten die Rede. UNO-Generalsekretär Guterres forderte die sofortige und bedingungslose Freilassung der Geiseln. Angriffe auf Schulen seien eine schwerwiegende Verletzung der Menschenrechte.



Der Angriff auf die weiterführende Jungen-Schule in dem Ort Kankara hatte sich am Freitag ereignet. Nach Angaben des nigerianischen Präsidenten Buhari hat das Militär einige der mutmaßlichen Entführer ausfindig gemacht und liefert sich Kämpfe mit ihnen.

14.12.2020