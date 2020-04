Der Internationale Währungsfonds und die Weltbank rufen wegen der Corona-Pandemie zu weiteren Milliardenhilfen für Afrika auf. Bundesentwicklungsminister Müller warnt, ohne ausreichende Unterstützung könne es auf dem Kontinent hunderttausende Tote geben.

In einer gemeinsamen Erklärung warnen IWF und Weltbank zudem vor einer schweren Rezession in den afrikanischen Ländern. Die zu erwartende Wirtschaftskrise drohe, alle Fortschritte in den ärmeren Ländern zunichte zu machen. Weltbank und IWF haben nach eigenen Angaben gemeinsam bisher mehr als 100 Milliarden Euro freigegeben, um die Pandemie-Folgen in Afrika abzufedern. Das sei aber bei Weitem nicht genug.

Müller warnt im Deutschlandfunk vor hunderttausenden Toten

Zuvor hatte sich auch Bundesentwicklungsminister Müller für mehr Hilfe für Afrika eingesetzt. Mit ihrer bestehenden Gesundheitsstruktur hätten viele afrikanische Länder keine Chance, das Virus zu bekämpfen, sagte der CSU-Politiker im Deutschlandfunk. Äthiopien beispielsweise habe zwar mehr Einwohner als Deutschland, aber nur 100 Intensivbetten. Bei einer Ausbreitung des Virus wie in der restlichen Welt könnte es allein hier hunderttausende Tote geben, meinte Müller.

Todesfälle um 60 Prozent gestiegen

Auch die Weltgesundheitsorganisation hatte sich besorgt über die Entwicklung auf dem afrikanischen Kontinent geäußert. WHO-Generaldirektor Tedros sagte, bei den Infektionen habe es in der vergangenen Woche eine Zunahme um mehr als 50 Prozent gegeben, bei den Todesfällen sogar ein Plus von mehr als 60 Prozent. Weil es an Tests mangele, seien die tatsächlichen Zahlen wahrscheinlich höher.

