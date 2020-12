Im westafrikanischen Ghana haben die Präsidenten- und Parlamentswahlen begonnen.

Die Stimmlokale öffneten in der Frühe. Erwartet wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Staatschef Akufo-Addo und seinem Konkurrenten Mahama, der das Präsidentenamt schon von 2012 bis 2016 innehatte. Insgesamt treten zwölf Kandidaten bei der Wahl an. Auch das Parlament wird neu gewählt. Rund 17 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind stimmberechtigt. Ghana gilt als eine der stabilsten Demokratien in Afrika. Das Land exportiert vor allem Gold, Erdöl und Kakao.

