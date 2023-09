Klimagipfel in Nairobi

Klimakonferenz in Nairobi. (IMAGO/ ZUMA Wire/John Ochieng)

Der Afrika-Direktor der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften, Mukhier, sagte, benachteiligte Gruppen trügen die Hauptlast klimabedingter Veränderungen. Trotzdem bleibe Afrika der am gröbsten vernachlässigte Kontinent, was Klimaanpassungsprogramme und den Zugang zu Finanzierung betreffe.

Bei dem Gipfel in der kenianischen Hauptstadt Nairobi wollen Vertreter von Regierungen, Wissenschaft und Zivilgesellschaft über Lösungsansätze zur Bekämpfung der Klimakrise beraten. Außerdem wollen sich die teilnehmenden 50 Staaten für die UNO-Klimakonferenz Ende des Jahres in Dubai abstimmen. Ein Thema dürfte das Versprechen der Industriestaaten sein, weniger entwickelten Ländern bei der Bewältigung der Folgen des Klimawandels zu helfen. Erwartet werden auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und UNO-Generalsekretär Guterres. Das Treffen endet am Mittwoch.

