Im westafrikanischen Niger sind mehr als hundert Menschen an Cholera gestorben.

Das Gesundheitsministerium in Niamey berichtete zudem von mehr als 2.800 Erkrankten in Zusammenhang mit der Epidemie. Betroffen seien vor allem Menschen im Alter von 15 bis 37 Jahren. Die Epidemie breite sich vor allem im Süden des Landes in den Grenzregionen zu Nigeria aus. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, sich dringend in ein Gesundheitszentrum zu begeben, falls Krankheitssymptome wie Durchfall und Erbrechen auftreten.



Cholera ist eine durch Wasser übertragene bakterielle Infektion, die den Darmtrakt betrifft. Die Krankheit kann tödlich sein, wenn sie nicht rechtzeitig behandelt wird.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.