Der norwegische Flüchtlingsrat hat zu mehr internationalem Engament gegen das Flüchtlingselend in Afrika aufgerufen.

Er stellte in Oslo seinen jährlichen Bericht "Vergessene Krisen" vor. Darin heißt es, neun der zehn am wenigsten beachteten Flüchtlingskrisen ereigneten sich in Afrika, hinzu komme jene in Venezuela. Am schlimmsten sei die Lage für die vertriebenen Menschen in Kamerun, der Demokratischen Republik Kongo und in Burkina Faso. Diese Länder erhielten kaum Hilfsgelder und nur wenig diplomatische und politische Unterstützung. Ihre Hilferufe stießen auf taube Ohren, sagte Flüchtlingsrats-Generalsekretär Egeland.



Amnesty International prangerte den Anstieg an Menschenrechtsverletzungen in Burkina Faso und den anderen Sahel-Staaten Mali und Niger an. Das dortige Militär sei für den Tod und das Verschwinden von mindestens 199 Menschen verantwortlich, heißt es in einem Amnesty-Bericht. Die Täter müsssten bestraft werden.