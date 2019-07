Bundeskanzlerin Merkel hat die afrikanischen Staaten aufgerufen, das wirtschaftliche Potenzial des Kontinents stärker zu nutzen.

Sie sagte beim Jahresempfang für das Diplomatische Corps auf Schloss Meeseberg in Brandenburg, die geplante afrikanische Freihandelszone, wie sie von der Afrikanischen Union verabredet wurde, könne der Schlüssel dazu sein. Afrika sei nicht nur reich an Rohstoffen, sondern mit seinen vielen jungen Menschen auch ein innovativer Kontinent. Allerdings gebe es nach wie vor zu viel Armut.



Weiter betonte Merkel, die Bundesregierung setze in ihrer Afrikapolitik besonders auf die Themen Digitalisierung, Bildung und Ausbildung sowie auf Beschäftigung, Handel und Investitionen.