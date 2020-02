Bundeskanzlerin Merkel setzt heute ihre Afrika-Reise in Angola fort.

In der Hauptstadt Luanda wird sie von Präsident Lourenco empfangen. Die Kanzlerin dürfte den Staatschef ermuntern, den Kampf gegen Korruption und Vetternwirtschaft fortzusetzen. Bislang sind in Angola erst 25 deutsche Unternehmen engagiert. Mit ihrem Besuch will Merkel dem Vernehmen nach auch den regionalpolitischen Einsatz der Regierung in Luanda etwa im Kongo oder im Konflikt zwischen Ruanda und Uganda würdigen.