Im Sudan hat es offenbar erneut einen Militärputsch gegeben.

Mindestens fünf Regierungsvertreter wurden festgenommen, unter ihnen die Minister für Industrie und Information. Wo sich Regierungschef Hamdok derzeit aufhält ist unklar. Nach Medienberichten ist sein Haus von Sicherheitskräften umstellt. Sudanesische Beamte teilten überdies mit, dass das Internet und alle Telefonverbindungen ausgefallen seien. Der Flughafen in der Hauptstadt Khartum wurde geschlossen.



Die Verhaftungen erfolgten nach Wochen wachsender Spannungen zwischen der zivilen und der militärischen Führung des Sudan. Nach dem Sturz von Präsident al-Baschir 2019 hatte das nordafrikanische Land eine aus Militär und Zivilisten zusammengesetzte Regierung gebildet. Erst im September war ein Putschversuch gescheitert.



Der Gewerkschaftsverband SPA rief die Menschen zu Protesten auf, um eine Machtübernahme des Militärs zu verhindern. In den Straßen von Khartum versammelten sich bereits zahlreiche Demonstranten und zündeten Reifen an.

