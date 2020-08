Die namibische Regierung hat ein deutsches Angebot einer Wiedergutmachung für die Gräueltaten während der Kolonialzeit abgelehnt.

Die Vorschläge der Bundesregierung seien nicht akzeptabel, erklärte die Regierung von Präsident Geingob auf Facebook. Deutschland und Namibia verhandeln seit 2015 über Zahlungen und eine Entschuldigung für die Verbrechen an den Herero und Nama im ehemaligen Deutsch-Südwestafrika. Präsident Geingob äußerte sich am Jahrestag der Schlacht vom Waterberg 1904. Historiker werten diese als Auftakt zu dem Völkermord an den beiden Volksgruppen. Das Auswärtige Amt wollte die Erklärung der namibischen Regierung nicht kommentieren und verwies auf die vereinbarte Vertraulichkeit der Gespräche.