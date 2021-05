In Äthiopien ist die Parlamentswahl erneut verschoben worden.

Die nationale Wahlkommission des ostafrikanischen Landes führte organisatorische Gründe an. Verzögerungen gebe es unter anderem bei der Registrierung der Wahlberechtigten, der Schulung der Wahlhelfer und dem Drucken der Wahlzettel. Angesetzt war die Abstimmung für Anfang Juni; die äthiopische Wahlkommission machte zunächst keine Angaben, wann sie stattdessen stattfinden soll.



Ursprünglich sollte bereits im August 2020 gewählt werden. Unter Verweis auf die Corona-Pandemie wurde die Wahl jedoch verschoben. Danach erklärte die Regionalregierung in Tigray, das Mandat von Ministerpräsident Abiy Ahmed sei abgelaufen. In Tigray wurde eine Wahl abgehalten, die die Zentralregierung als illegal bezeichnete. Der Konflikt eskalierte, es kam zu einer militärischen Intervention.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.