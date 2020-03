In Mali ist die Parlamentswahl nachgeholt worden, die ursprünglich für das Jahr 2018 geplant war.

Die Abstimmung war wegen zahlreicher Anschläge islamistischer Terroristen in dem westafrikanischen Land zweimal verschoben worden. Zur Stimmabgabe aufgerufen waren 7,6 Millionen Menschen. Korrespondenten berichten, dass wegen der Corona-Pandemie in einigen Wahllokalen Tische mit Wasser und Seife bereitstanden. Wahlhelfer hätten Handschuhe und Atemmasken getragen.



Mit Ergebnissen der Parlamentswahl in Mali wird in den kommenden drei Tagen gerechnet. Eine zweite Runde der Abstimmung ist für den 19. April geplant.