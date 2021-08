Der Afrikabeauftragte der Bundesregierung, Nooke, fordert mehr Engagement für den Kontinent.

Die nächste Bundesregierung müsse ihre diesbezügliche Politik mit Blick auf die Industrialisierung des Kontinents noch einmal auf ein ganz anderes Niveau heben, sagte Nooke der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Wenn die EU nicht wolle, dass sich in den nächsten Jahrzehnten absehbar hundert Millionen Afrikaner als Arbeitsmigranten nach Europa aufmachten, dann müsse sie diese Herausforderung geopolitisch annehmen. Nooke warb dafür, mit einem gemeinsamen Ansatz von Entwicklungszusammenarbeit, Bildungsunterstützung, Infrastruktur-Aufbau und militärischer Sicherheit in den Krisenländern Zonen der Stabilität zu schaffen. So geschehe dies gegenwärtig in Mali und in Niger.



Bundeskanzlerin Merkel wird morgen zehn afrikanische Staatschefs zu einem Gipfel in Berlin empfangen.

