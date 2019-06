Die Bundesregierung hat den Investitionsfonds "AfricaConnect" gestartet.

Er soll europäischen Firmen mit Krediten und Risikoabsicherungen helfen, wenn sie in Afrika investieren wollen. Ebenso sollen afrikanische Startups gefördert und Zukunftsperspektiven für die Menschen in Afrika geschaffen werden.



Bundesentwicklungsminister Müller sagte bei der Vorstellung des Projekts in Berlin, derzeit fließe nur ein Prozent der deutschen Auslandsinvestitionen nach Afrika. Dieser Anteil solle durch den Fonds gesteigert werden. Die Bundesregierung wolle für die Kredite und Absicherungen eine Milliarde Euro bereitstellen. Die entsprechenden Haushaltsmittel seien aber noch nicht gebilligt, so Müller.