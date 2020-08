Die Staatsanwaltschaft in Angola hat mehrere evangelikale Kirchen wegen mutmaßlicher Korruption und Steuerhinterziehung schließen lassen.

Sieben Kirchengebäude der Pfingstgemeinde "Universalkirche des Königreichs Gottes" in der Hauptstadt Luanda seien beschlagnahmt worden, berichtete der britische Sender BBC. Der Staatsanwaltschaft zufolge ist die Kirchenverwaltung in illegale Kapitalausfuhr, Steuermissbrauch und andere Finanzdelikte verwickelt. Die Kirche wies die Vorwürfe in einer Erklärung auf Facebook zurück.