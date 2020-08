Ein Gericht in Angola hat den Sohn des ehemaligen Präsidenten dos Santos unter anderem wegen Betrugs zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt.

Jose Filomeno dos Santos wurde zusammen mit drei weitere Angeklagten vom Obersten Gerichtshof des Landes schuldig gesprochen, darunter der ehemalige Gouverneur der Nationalbank von Angola, Valter Filipe. Beiden wurden Unregelmäßigkeiten bei einer Überweisung von 500 Millionen Dollar an eine britische Bank vorgeworfen.



Der Präsidentensohn war in der Regierungszeit seines Vaters zum Vorstandsvorsitzenden des angolanischen Staatsfonds ernannt worden. 2018 wurde er daran gehindert, das ölreiche afrikanische Land zu verlassen. Sein Vater Jose Eduardo dos Santos war 2017 nach fast 38 Jahren an der Macht aus dem Amt geschieden.



Vor gut einem halben Jahr geriet auch seine Tochter Isabel dos Santos ins Visier der Justiz. Ein Gericht fror deren Vermögenswerte wegen Korruptionsvorwürfen ein. Isabel dos Santos gilt als reichste Frau Afrikas.