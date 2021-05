In Mali sind offenbar Übergangsstaatschef N'Daw und Ministerpräsident Ouane in Gewahrsam genommen worden.

Soldaten hätten sie abgeführt und in das Militärhauptquartier in Kati nahe der Hauptstadt Bamako gebracht, berichten Nachrichtenagenturen. Kurz zuvor hatte es eine Kabinettsumbildung in dem nordafrikanischen Land gegeben. Der für innere Sicherheit zuständige Minister Kone und Verteidigungsminister Camara wurden ausgeschlossen. Ein Grund für ihre Absetzung wurde nicht genannt. Offenbar gibt es interne Machtkämpfe in der Übergangsregierung, die bis Februar 2022 Neuwahlen organisieren soll. Vor neun Monaten hatte sich das Militär in Mali an die Macht geputscht.

