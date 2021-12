Die Teilnhemer des Türkei-Afrika-Gipfels in Ankara. (MURAT CETIN MUHURDAR / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP)

Solbald das Vakzin "Turkovac" die Notfallzulassung bekommen habe, würden die Dosen verteilt, sagte Staatspräsident Erdogan auf einem Türkei-Afrika-Gipfel in Istanbul. Er bezeichnete es als Schande, dass bisher lediglich sechs Prozent der Afrikaner geimpft seien.

Die Türkei baut ihre Beziehungen zu Ländern in Afrika seit Jahren aus und kooperiert mit vielen Staaten in Bereichen wie Sicherheit, Gesundheit und Bildung. Das Handelsvolumen hat sich in den vergangenen 20 Jahren verfünffacht.

