Im Sudan haben erneut tausende Menschen die Absetzung der Regierung von Ministerpräsident Hamdok durch das Militär gefordert.

Die Demonstranten errichteten vor dem Präsidentenpalast in der Hauptstadt Khartum Zelte. In dem nordost-afrikanischen Land wurde nach dem Sturz des autoritären Machthabers al-Baschir im April 2019 eine Übergangsregierung eingesetzt. Sie versucht, demokratische Strukturen aufzubauen. Die schwierige wirtschaftliche Lage hat jedoch zu einem Vertrauensverlust in die Übergangsregierung geführt. Im September gab es einen Putschversuch. Die Behörden machen Anhänger des früheren Machthabers al-Baschir dafür verantwortlich.

