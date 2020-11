In Uganda sind bei Protesten gegen die Festnahme des Oppositionspolitikers und Musikers Bobi Wine mindestens drei Menschen getötet worden.

38 weitere wurden verletzt, wie die Polizei in Kampala mitteilte. Bobi Wine, der kommendes Jahr bei der Präsidentenwahl antreten will, wird vorgeworfen, gegen Corona-Regeln verstoßen zu haben. Seine Anhänger errichteten in der Hauptstadt des afrikanischen Staates Straßensperren und zündeten Reifen an. Die Polizei feuerte Tränengas und scharfe Munition.



Der Rapper und Präsidentschaftskandidat Bobi Wine wurde laut der ugandischen Zeitung Daily Monitor festgenommen, als er im Distrikt Luuka um Stimmen warb. Demnach habe Wine gegen Auflagen der Wahlkommission verstoßen, weil sich zu viele Menschen bei seinem Auftritt versammelten. Wegen der Corona-Pandemie dürfen in Uganda der Zeitung zufolge derzeit nicht mehr als 200 Menschen an Wahlkampfveranstaltungen teilnehmen. Die Opposition wirft den Behörden und der Polizei vor, die Corona-Auflagen nicht bei allen Kandidaten gleich umzusetzen - so würden Oppositionskandidaten im Wahlkampf gestört. Wines Team teilte auf Twitter mit, der Politiker sei in ein Gefängnis gebracht worden, das für Folter bekannt sei.



Wine ist Abgeordneter des Parlaments in Uganda und ein scharfer Kritiker des ugandischen Präsidenten Museveni. Der Oppositionspolitiker wurde bereits mehrfach verhaftet, unter anderem kurz nach seiner offiziellen Nominierung als Präsidentschaftskandidat vor gut zwei Wochen.



Wine gilt als einer der aussichtsreichsten Konkurrenten des Präsidenten bei der Wahl im Januar. Museveni ist seit 1986 an der Macht und hat sich zur Wiederwahl gestellt. Dass er mit 75 Jahren überhaupt wieder kandidieren kann, machte eine Verfassungsänderung vor drei Jahren möglich, durch welche die Altersgrenze für das Amt aufgehoben wurde. Er wird unter anderem wegen seines harten Vorgehens gegen Oppositionelle kritisiert. Auch andere Präsidentschaftskandidaten wurden bereits kurzzeitig festgenommen.

