Knapp drei Wochen vor der Präsidentenwahl in Uganda wirft Bewerber Bobi Wine den Sicherheitskräften vor, einen seiner Leibwächter getötet zu haben.

Der Mann sei absichtlich von einem Fahrzeug der Militärpolizei überfahren worden, sagte der 38-jährige Herausforderer von Amtsinhaber Museveni. Das Militär wies die Darstellung zurück. Der Leibwächter habe vielmehr versucht, auf ein fahrendes Fahrzeug aufzuspringen und sei dabei gestürzt. Bobi Wine ist als Musiker bekannt geworden. Sein bürgerlicher Name lautet Robert Kyagulanyi. Er wuchs in einem Armenviertel auf und gilt vielen seiner Anhänger als Hoffnungsträger. Ugandas Präsident Museveni ist seit 1986 an der Macht. Die Wahl wurde auf den 14. Januar terminiert.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.